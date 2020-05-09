شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تدريبات فى الجيم تجمع صالح جمعة وكهربا على أنغام الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل ثنائي الأهلي صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا تدريباتهما فى ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب وباء كورونا المستجد.

ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخضي على موقع إنستجرام، خلال أدائه التدريب فى صالة الجيم برفقة صالح جمعة، على أنغام الموسيقى.

ويحرص ثنائي القلعة الحمراء على التواصل بشكل مع بعضهما البعض بشكل دائم في الفترة الأخيرة سواء بالإفطار سوياً أو خوض التدريبات.

وطلب مسئولو النادى الأهلى من صالح جمعة، لاعب الفريق، تجهيز عروض الأندية المحلية التى ترغب فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات رحيله عن النادى أمراً محسوماً من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

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وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول رغبة عدة أندية محلية فى ضم صالح جمعة، منها ناديه السابق إنبى والاتحاد السكندرى، بجانب تلميح اللاعب لوجود عروض خارجية، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لمُطالبته بإحضار هذه العروض تمهيداً لدراستها واتخاذ القرار الأنسب للطرفين.

من ناحية أخرى، أفسد وباء "كورونا" مُخطط صالح جمعة بالهروب عن الأهلى فور نهاية الموسم الجارى، والانتقال لأى نادٍ آخر فى مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين.

وأكد مصدر مُقرب من صالح جمعة أن اللاعب كان ينوى الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ5 % فى مباريات النادى الأهلى هذا الموسم، الأمر الذى كان سيمنحه حق فسخ تعاقده مع الأهلى من طرف واحد وفقاً لقواعد وقوانين الاتحاد الدولى فيفا، وهو الأمر الذى أكده له المحامى الخاص به، وكذلك إدارات أكثر من نادٍ كانوا قد دخلوا فى مفاوضات معه لانتقاله الى أحدهم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وجاء وباء كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروى فى مصر والعالم ليُفسد مُخطط صالح جمعة فى حالة عدم استكمال الموسم، فى الوقت الذى علمت إدارة الأهلى بمُخطط اللاعب وتم الاتفاق على حل الموقف من خلال الدفع به فى بعض المباريات لتحقيق النسبة، حال استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة.