شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يثير الانقسام فى جهاز الإسماعيلى قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الانقسام فرضت نفسها على الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، حول جدوى التعاقد مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرى الفريق المؤيد للتعاقد مع اللاعب أنه لم يحصل على فرصة كافية لإظهار قدراته مع الفارس الأبيض وسيجد تلك الفرصة داخل الدراويش وسيعود للتألق، بينما يؤكد الفريق المعارض للصفقة أن الدكة أبعدته عن مستواه الفنى والبدنى وبالتالى لن يشكل إضافة للدراويش خلال الفترة المقبلة .

ولم يحصل محمد عنتر على فرصته مع الزمالك فى الموسم الحالى، فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق فى أكثر من مناسبة، حيث شارك فى دقائق معدودة هذا الموسم ولم يشارك سوى فى 3 مباريات بمعدل 93 دقيقة بشكل إجمالى فى الثلاث مباريات.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من محمد عنتر عن تلقى اللاعب عدة عروض من أندية داخل مصر للانتقال إلى صفوفها خلال الموسم المقبل، رغم توقف النشاط الكروى بسبب انتشار فيروس كورونا .

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محمد عنتر رفض البت أو مناقشة أى عروض انتظارا لموقف نادى الزمالك مؤكدا أنه لاعب فى الزمالك وتحت أمر النادى ولا يمكنه التفاوض مع أى نادى الا بموافقة الزمالك.

من ناحية أخرى، رفض الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إجراء أى تعديلات على جدول التدريبات اليومى للاعبين خلال شهر رمضان الكريم، حيث أخطر المدرب الفرنسى لاعبيه باستمرار نفس التدريبات اليومية فى العزل المنزلى، كما حذر جوميز اللاعبين من خطورة الإفراط فى تناول حلويات شهر رمضان الكريم، تجنبا للزيادة فى أوزانهم بشكل يصعب فرص استعادتهم للياقة البدنية المطلوبة حال إقرار عودة الدورى فى وقت لاحق .

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .