شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إبراهيم سعيد يتقمص شخصية الشيخ مبروك عطية فى مداخلة زينب الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص إبراهيم سعيد، مدافع الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، شخصية الشيخ مبروك عطية عبر تطبيق تيك توك، ووجه رسالة تحذير للمتصلة "زينب" صاحبة المداخلة الشهيرة مع الشيخ مطالباً إياها بطريقة مضحكة أن تسمح لزوجها برؤية أولاده.

من ناحية أخرى، كشف إبراهيم سعيد أن مُحسن صالح كان لا يُصافح لاعبى الأهلى نهائياً وكان على خلاف دائم مع ثابت البطل.

وأضاف إبراهيم سعيد خلال تصريحات تليفزيوينة، "أشعر بالاستغراب الشديد من وجود محسن صالح على رأس لجنة التخطيط بالأهلى فى هذا التوقيت نظراً لخلافه الدائم مع قيادات القلعة الحمراء أثناء وجوده بالإسماعيلى، خاصة أنه على كان خلاف ومشاكل كثيرة مع ثابت البطل.

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وتابع إبراهيم سعيد، "بسبب تصريحات حسام حسن وأفعاله في المباريات خسر جمهور الأهلي والزمالك وأنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن مشيراً إلى أنه تم تقديره كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء و أنه تم دعوة حسام حسن لمئوية نادي الزمالك نظراً لما قدمه معهم، وفي النهاية جماهير الأبيض كانت لا تستحق ما فعله تجاههم وهجومه عليهم في معظم المباريات " .

وتابع إبراهيم سعيد أن الأهلى سبب تألقي وظهوري في بداية مشواري الكروي وقدمت الكثير أثناء تواجدي داخل القلعة الحمراء رغم أنه لم يكن هُناك نجوم في الفريق سوى " إبراهيم سعيد وعصام الحضري وخالد بيبو " في تلك الفترة ومع ذلك حققنا ألقاب محلية وأفريقية ولم يتواجد في الفريق الكثير من النجوم في هذا التوقيت خاصة أن هذه الفترة كانت بداية ظهور حسام غالي مع الأهلي " .

وفى وقت سابق، روى إبراهيم سعيد، واقعة مُثيرة خلال انتقاله من الأهلى للزمالك قائلاً "حينما كنت أوقع عقود انتقالى للزمالك مجلس الأبيض السابق برئاسة الدكتور كمال درويش وفى حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الحالى، تلقيت مكالمة من محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى، وفوجئت بمكالمة من رقم "خاص" وقال لى يا إبراهيم سأعقد معك جلسة مهمة خلال ساعات للتجديد للأهلى ولا توقع للزمالك لكنى أبلغته بأننى وقعت للزمالك لينتهى الأمر".