شكرا لقرائتكم مران "أون لاين" بين تريزيجيه ومارسيلو وكريم حافظ عبر "كونفرانس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الثلاثي، محمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الانجليزي ومنتخب الفراعنة، حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي، وكريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي المنتخب، وصلة تدريبات "أون لاين"، عبر تطبيق الفيديو كونفرانس.

ويحرص تريزيجية على التواصل مع أصدقائه باستخدام تطبيق الفيديو كونفرانس في الفترة الأخيرة، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر نجم الفراعنة على البقاء في انجلترا بعد توقف النشاط الرياضي وكذلك حركة الطيران.



تريزيجيه

ونشر تريزيجية صوراً من التدريبات الأو لاين التي خاضها برفقة أصدقائه عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وعلق عليها "يوم جيد".



تريزيجيه وحسين السيد وكريم حافظ

في سياق متصل، انضم فريق طرابزون سبور التركى إلى سباق التعاقد مع محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى، بعدما سبق وأبدى كل من بشكتاش وجالطة سراى رغبتيهما فى ضم الجناح المصرى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال موقع "ينياكيت" التركى، إن طرابزون، الذى يرغب فى بناء فريق قوى بالموسم الجديد، وضع محمود تريزيجيه ضمن قائمة المطلوبين على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل.

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وقالت الصحيفة عن الصفقة المحتملة إنها ستكون ذات تأثير قوى فى الدورى التركى، خاصة أن تريزيجيه سبق له الظهور بشكل مميز مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى أستون فيلا فى الصيف الماضي.

من ناحية أخرى، كشف محمود حسن تريزيجيه، عن عاداته فى شهر رمضان المبارك، والذى يستغله الفرعون المصرى فى التقرب من الله بالأعمال الصالحة.

وقال تريزيجيه فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حلو بس"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس عبر قناة dmc: كان حلمى أكون لاعب كرة قدم منذ الصغر، واجهت تحديات كثيرة فى مسيرتى منذ بدايتها، الموهبة وحدها ليست كافية قد تكون موهوب جداً ولكن هناك من هو أقل موهبة ويجيد الحفاظ على صحته والتطوير من أدائه ليتخطاك فى مهنتك، لأنه لديه هدف.

وأضاف تريزيجيه، أسرتى كانت السبب الرئيسى فى ما وصلت إليه كانوا دائماً يشجعوننى على الاستمرار، وإذا بحثت وراء نجاح أى شخص ستجد الأب والأم والأخ الصالح أو الأخت.

وتابع نجم الفراعنة، الصلاة أكثر الأعمال التى أحبها فى رمضان، أختم المصحف كل شهرين فى الأيام العادية، وفى رمضان يجب أن تختم المصحف مرة أو مرتين لأن ثوابه يكون أعظم.

واختتم نجم أستون فيلا قائلا، رمضان فرصة لا ينبغى إهدارها ويجب استغلال الشهر المبارك فى القرب من الله بالأعمال الصالحة والقرب من الأهل، والاستماع إلى نصائحهم.

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