شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بطلاً لمنطقة القاهرة على حساب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 9 مايو عام 1946 توج النادى الأهلي بطلا لمنطقة القاهرة وقتها ، بعد فوزه على غريمه الزمالك بملعبه بهدف سجله محمود المهيلمي ، وذلك بعد أن رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الزمالك "فاروق آنذاك"، في حين جاء السكة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والترسانة في القاع برصيد نقطة وحيدة ، حيث إنطلقت بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1948لأول مرة.

كان الأهلي قد فاز أيضا في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بملعب الأهلي، سجل هدفي الأهلي محمد الجندي، وسجل للضيوف عبد الكريم صقر.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

Advertisements

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.