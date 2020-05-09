شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم يتحدى شقيقه فى "بلاي ستيشن" للتغلب على ملل توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، إلى البلاي ستشين، كوسيلة تسلية للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب اشار وباء كورونا المستجد.

ونشر ياسر ابراهيم صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال خوضه مباراة في البلاي ستيشن مع شقيقه.



ياسر إبراهيم

يذكر أن القيمة التسويقية لمدافع القلعة الحمراء بلغت حوالي 325 ألف يورو أي ما يعادل 5 ملايين و600 ألف جنيهاً مصرياً، وبصفة عامة استطاع ياسر إبراهيم أن يثبت أقدامه مع الفريق الأحمر بعد العروض القوية التي قدمها، وشارك مع الأهلي في الموسم الجاري في 10 مباريات.

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فى سياق متصل لا يجد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة فى قلب دفاعات الفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحالى منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة، إلا أن الجهاز الفنى حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب أرائهم الفنية.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن فايلر ولجنة التخطيط استقرا أن يكون تدعيم مركز المساك بواحد من الثنائى أحمد حجازى نجم دفاع ويست بروميتتش الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى، أو المدافع الواعد أسامة جلال لاعب إنبى ومنتخبنا الأوليمبى، فيما رفض فايلر ولجنة التخطيط كل الخيارات الأخرى التي عرضها من قبل عدد من وكلاء اللاعبين.

واعترف المصدر بدخول ناديه فى مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم، إلا أن المدافع الدولي أكد رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

وأكد أحمد حجازى لإدارة الأهلي أنه حال عودته ستكون وجهته الأهلى الذى خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالى، قبل العودة للاحتراف الخارجى من جديد عبر بوابة الدورى الإنجليزى، فى الوقت الذى وقع أسامة جلال عقدا مبدئيا للانتقال للأهلى، فى الوقت الذى تحاول إدارة الأهلى إنهاء اتفاقها بشأن ضم اللاعب مع إدارة إنبى.