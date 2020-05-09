شكرا لقرائتكم الأهلي يدفع 50 ألف دولار لنادي الدفاع الحسني بسبب أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادى الأهلي أتصالاً بنظراؤهم في الدفاع الحسني الجديدى المغربي أكدوا لهم أنهم بصدد دفع نسبة الـ20 % الخاصة بإنتقال وليد أزارو من الأهلي للإتفاق السعودي ، وأكدت إدارة القلعة الحمراء لنظيرتها في النادي المغربي إنها بصدد إرسال النسبة والتى تمثل 50 ألف دولار تقريباً في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن الأهلي أن نسبة الـ20 % موجودة في عقد شراء وليد آزارو من الدفاع الحسني الجديدي قبل عدة مواسم لذا فإن تسديدها واجب وسيتم في غضون أيام ، موضحاً أن تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" طورونا هو السبب في التأخير لا سيما وأن الإتفاق السعودي لم يُسدد قيمة إستعارة اللاعب من الأهلي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر.
وطلب نادى الدفاع الحسنى من الأهلى الحصول على نسبة ٢٠ ٪ من نسبة إعارة وليد أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب من النادى المغربى للأهلى قبل عدة مواسم.
وانتقل أزارو صاحب الـ24 عامًا إلى الأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قدرت ما يقرب من مليون و400 ألف دولار.
واستطاع المهاجم المغربى على الصعيد الفردى أن يحصل على لقب هداف الدورى المصرى برصيد 18 هدف فى موسم (2017 – 2018)، كما حصل على ثلاثة ألقاب محلية بواقع الدورى المصرى مرتين والسوبر المصرى مرة واحدة.
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