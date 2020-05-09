شكرا لقرائتكم حسام غالى يحذر مشجعى الأهلى من صفحة مضروبة باسمه على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر حسام غالى كابتن الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بالجونة مشجعى القلعة الحمراء عبر حسابه على انستجرام حيث نشر صورة لـ "أكونت مزور" عبر تويتر يحمل اسمه وصورته مؤكداً أن هذا الاكونت مضروب ولايمت له بصلة خوفاً من التعامل معه كمتحدث رسمى للكابيتانو.

من ناحية أخرى ، نشر نادر شوقى، مدير الشركة المسؤولة عن نادى الجونة، وكيل حسام غالى، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعد حلقة أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطنى السابق وتصريحاته حول أزمته الشهيرة مع حسام غالى قائد الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بالجونة ، وقال نادر شوقى عبر تويتر:"هو لا يوجد في تاريخك الكروي أي حاجة تجذب انتباه الناس غير سيرة أزمتك مع كابتن حسام غالي"، ليثير الجدل حول تلك الأزمة التى علق عليها نبيه فى الساعات الماضية.



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وكان أسامة نبيه قال عبر قناة أون تايم سبورت، بخصوص أزمته مع حسام غالي، أنه حاول حل الأزمة ولكنه هو لم يكن لديه استعداد، ولكن قام برد فعل أذهلني في مباراة السوبر بعدما استقبلني بالأحضان وبأفضل ترحيب، مؤكدا أن رد فعله كان عظيم ورائه وهذا هو غالي بالنسبة لي، وكان لديه رغبة ملحة في الحديث مع غالي.

وتابع أسامة نبيه تصريحاته الاعلامية : كنت أدافع عن حسام غالي وأراه من اللاعبين المميزين وأن يلعب في مركز عبد الله السعيد وليس مركز محمد النني أو طارق حامد، وفعلا اتفق معي كوبر أنه لاعب مختلف، وبعد هذه الأزمة عاتبي كوبر وقال لي "هو ده اللاعب اللي كنت بتقولي مختلف وبتدافع عنه، اتركني انا للتعامل معه"، كاشفا أنه كان يخطط للرحيل عن المنتخب عقب انتهاء منافسات كأس العالم.