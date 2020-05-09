شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إبراهيم حسن يفتتح الثلاثية فى الزمالك من تسديدة صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح إبراهيم حسن، نجم الأهلى والزمالك السابق، فى تسجيل هدف من تسديدة رائعة فى مباراة القمة أمام الزمالك موسم 1993، ولم ينجح حسين السيد حارس مرمى الأبيض فى التصدى لها.

هدف إبراهيم حسن سجله فى نهاية الشوط الأول للمباراة بقذيفة من منتصف الملعب من جهة اليسار، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة، فى مفاجأة من العيار الثقيل تسببت فى إقالة الأسكتلندى ديف ماكاى وجهازه الفنى بقيادة فاروق جعفر بعدما قاد الزمالك للفوز بالدورى الممتاز موسميين متتاليين، وذلك بعد مرور أربع جولات فقط من مسابقة الدورى موسم "1993-1994".

أقيمت المباراة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، تحت قيادة تحكيمية للسورى جمال الشريف، الذى قام بطرد نبيل محمود مدافع الزمالك بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله أبراهيم حسن من مسافة بعيدة سكنت شباك حسين السيد قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة.

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وفى الشوط الثانى سجل كل من محمد يوسف فى الدقيقة "68"، ومحمد عبدالجليل فى الدقيقة "82".

مثل الأهلى فى هذه المباراة: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، علاء عبدالصادق، جمال السيد، محمد يوسف، محمد عبدالجليل، أحمد فهمى (ياسر ريان)، هادى خشبة، أسامة عرابى، أيمن شوقى، محمد رمضان (أحمد فيليكس) فى أول مشاركة رسمية له.

بينما شارك من الزمالك كلا من : حسين السيد، حسين عبداللطيف، نبيل محمود، سامى الشيشينى، هشام يكن، خالد الغندور، طلعت منصور، أسماعيل يوسف، عفت نصار، أيمن منصور (وليد معاذ )، عثمانو (مصطفى إبراهيم