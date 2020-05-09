شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يحذر مشجعى الأهلى من "أكونت مضروب" على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسام غالى، كابتن الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بالجونة، رسالة تحذير لمشجعى القلعة الحمراء عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورة لـ"أكونت مزور" عبر تويتر يحمل اسمه وصورته مؤكداً أن هذا الأكونت مضروب ولا يمت له بصلة خوفاً من التعامل معه كمتحدث رسمى للكابيتانو.

من ناحية أخرى، نشر نادر شوقى، مدير الشركة المسؤولة عن نادى الجونة، وكيل حسام غالى، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعد حلقة أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطنى السابق وتصريحاته حول أزمته الشهيرة مع حسام غالى قائد الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بالجونة، وقال نادر شوقى عبر تويتر، "هو لا يوجد فى تاريخك الكروى أى حاجة تجذب انتباه الناس غير سيرة أزمتك مع كابتن حسام غالي"، ليثير الجدل حول تلك الأزمة التى علق عليها نبيه فى الساعات الماضية.

وقال أسامة نبيه عبر قناة أون تايم سبورت، بخصوص حسام غالي، إنه حاول حل الأزمة ولكنه هو لم يكن لديه استعداد، ولكن قام برد فعل أذهلنى فى مباراة السوبر بعدما استقبلنى بالأحضان وبأفضل ترحيب، مؤكدا أن رد فعله كان عظيما وهذا هو غالى بالنسبة لي، وكان لديه رغبة ملحة فى الحديث مع غالي.

تابع أسامة نبيه: كنت أدافع عن حسام غالى وأراه من اللاعبين المميزين وأن يلعب فى مركز عبد الله السعيد وليس مركز محمد الننى أو طارق حامد، وفعلا اتفق معى كوبر أنه لاعب مختلف، وبعد هذه الأزمة عاتبى كوبر وقال لى "هو ده اللاعب اللى كنت بتقولى مختلف وبتدافع عنه، اتركنى انا للتعامل معه"، كاشفا أنه كان يخطط للرحيل عن المنتخب عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

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كما قال اسامة نبيه فى تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، من الأفضل للاعب الكرة لو اختار بين الاعتزال فى أوج عطاؤه أو الاستمرار فى الملعب فالأفضل البقاء لأنه سيحقق مكاسب مع ارتفاع قيمة العقود حاليا متابعا: "اللاعبين بتدور على مصلحتها وبيدور يعمل سبوبة ومفيش حد هيدور عليه بعد الاعتزال".

حسام غالى