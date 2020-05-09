شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع الدفاع الجديدى لتسديد 50 ألف دولار بسبب آزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالاً بنظرائهم فى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى، أكدوا لهم أنهم بصدد دفع نسبة الـ20 % الخاصة بإعارة وليد أزارو من الأهلى للاتفاق السعودى، وأكدت إدارة القلعة الحمراء لنظيرتها فى النادى المغربى أنها بصدد إرسال النسبة والتى تمثل 50 ألف دولار تقريباً فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الأهلى أن نسبة الـ20 % موجودة فى عقد شراء وليد آزارو من الدفاع الحسنى الجديدى قبل عدة مواسم، لذا فإن تسديدها واجب وسيتم فى غضون أيام، موضحاً أن تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا هو السبب فى التأخير، لا سيما أن الاتفاق السعودى لم يُسدد قيمة استعارة اللاعب من الأهلى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر.

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وطلب نادى الدفاع الحسنى من الأهلى الحصول على نسبة ٢٠ ٪ من نسبة إعارة وليد أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب من النادى المغربى للأهلى قبل عدة مواسم.

وانتقل أزارو صاحب الـ24 عامًا إلى الأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قدرت ما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

واستطاع المهاجم المغربى على الصعيد الفردى أن يحصل على لقب هداف الدورى المصرى برصيد 18 هدفا فى موسم (2017 – 2018)، كما حصل على ثلاثة ألقاب محلية بواقع الدورى المصرى مرتين والسوبر المصرى مرة واحدة.