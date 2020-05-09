شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يعلن تعرض والده لحادث سير وينشر صورته بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حمدى، لاعب الجونة الحالى والأهلى السابق، تعرض والده لحادث سير أسفر عن إصابته فى ذراعه، ونشر صورة والده عبر إنستجرام وعلق قائلا، "مليون سلامة ياحبيبى.. دعواتكم لوالدى حادث سير".

من ناحية أخرى، أكد أحمد حمدى أن فريق نادى الجونة فى مرحلة البناء والتجديد، وأن بيدرو بارني، المدير الفنى للفريق الساحلي، يعرف جيدًا طبيعة اللاعب المصرى وأنه ينتمى للقلعة الحمراء ومن الصعب للغاية التوقيع لنادى الزمالك.

وأضاف أحمد حمدى، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يتعرض للظلم داخل صفوف القلعة الحمراء وأنه يتمنى العودة من جديد للعب داخل صفوف الفريق الأحمر قائلا " واجهت سوء توفيق كبير مع الأهلي، وأهم أسباب انضمامى للجونة هو منظومة العمل المحترفة"

وكشف أحمد حمدى عن مثله الأعلى قائلا، "كنت بشجع حسام غالى وهو لاعب مع الأهلي، ووجوده فى الجونة يعطى للفريق هيبة وثقة كبيرة للاعبين، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة فى الدور الثانى مع الجونة، وأسعى للانضمام للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو".

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وأشار أحمد حمدى إلى أن صالح جمعة، لاعب وسط فريق النادى الأهلي، موهبة كبيرة داخل الملاعب المصرية.

وأضح لاعب وسط نادى الجونة أن أسامة جلال مدافع فريق إنبى والمنتخب الأولمبى مكسب كبير لأى فريق ينضم له ومحمد صلاح خلق دوافع لكل اللاعبين المصريين حلمى هو اللعب لبرشلونة فى يوم من الأيام.