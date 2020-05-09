شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى محمد "خط أحمر" فى ميركاتو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك أصبح خط أحمر ممنوع من الرحيل عن القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفي المقبل .

ويعد مصطفى محمد من الركائز الأساسية فى خط هجوم الزمالك و يحتاج الفريق الأبيض لجهوده فى الموسم الجديد .

استقر مسؤولو الزمالك على استمرار مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل، على الرغم من تلقى اللاعب عروضًا للاحتراف فى وقت سابق إلا أن ضعف القيمة المالية أدى إلى رفض تلك العروض، لذا يبحث مسؤولو الأبيض عن استمرار اللاعب فى الموسم الجديد مع تدعيمه ببدائل قوية لدعم هذا الخط.

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شارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.