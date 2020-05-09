شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمال حمزة وابنته أبطال مسرحية "المتزوجون" على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، برفقة ابنته شخصية الفنان سمير غانم والفنانة شيرين فى مسرحية المتزوجون عبر حسابه على إنستجرام، فى خطوة لمواجهة ملل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .

ويعد جمال حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.