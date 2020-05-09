فيديو.. جمال حمزة وابنته أبطال مسرحية "المتزوجون" على إنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، برفقة ابنته شخصية الفنان سمير غانم والفنانة شيرين فى مسرحية المتزوجون عبر حسابه على إنستجرام، فى خطوة لمواجهة ملل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .
ويعد جمال حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.
جمال حمزة أحد لاعبى الجيل الذهبى بنادى الزمالك، وتوج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دورى عام، وبطولتين كأس مصر بالإضافة إلى ألقابه مع المنتخب الوطنى، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار فى عام 2001 .
جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة والده محمد سعيد حمزة كان يلعبان بصفوف الفريق الأبيض. فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى .
ويعد جمال حمزة هو الهداف التاريخى للزمالك الأكثر زيارة لشباك الأهلى، حيث أحرز 7 أهداف فى مباريات القمة، بواقع 4 أهداف فى الدوري، وهدف فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفين فى البطولات الأفريقية.
ويتقاسم الراحل علاء الحامولى نجم الزمالك مع جمال حمزة صدارة هدافى الزمالك فى مباريات القمة برصيد 7 أهداف، حيث أحرز 5 أهداف فى الدورى، بالإضافة إلى هدفين فى بطولة كأس مصر.
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