شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. هل تؤيد رحيل وليد أزارو نهائيًا عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح ”الخليج 365” استفتاءًا للجماهير من أجل التصويت على موافقتهم من عدمها على رحيل المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى، خاصة بعدما تلقى اللاعب معلومات تُفيد بعدم رغبة المارد الأحمر فى استعادته من جديد بعد نهاية الموسم الجارى.

ورحل وليد آزارو من الأهلى للاتفاق السعودى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض عودة اللاعب مُجدداً للفريق بعد انتهاء الإعارة.

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وتلقى المهاجم المغربى عدة عروض من أندية خليجية، من بينها الاتفاق السعودى الذى أبدى رغبته فى شراء اللاعب نهائياً بجانب عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وأخرى، ويفاضل المهاجم المغربى بين هذه العروض لاختيار الأفضل، مُستتغلاً توقف النشاط الرياضى عالمياً بسبب "جائحة" كورونا.

ويسعى مسئولو الأهلى لتأمين وليد أزارو بشكل يمنع انتقال اللاعب لأى نادٍ مصرى خلال الفترة المقبلة إلا بإرادة القلعة الحمراء، بعدما خرجت تقارير تُلمّح إلى تفكير الزمالك فى الحصول على خدمات وليد آزارو فى الموسم المقبل لتكون "ضربة بيضاء" للأهلى رداً على قيام الأخير بضم محمود عبد المنعم "كهربا" فى يناير الماضى بعدما رحل اللاعب من الزمالك الصيف الماضى دون رغبة الأبيض.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لتوجيه ضربة قوية للأهلى لذا خرجت تقارير تؤكد أن الزمالك يرغب فى ضم وليد آزارو وستكون هناك خطة لرحيل المهاجم المغربى من الاتفاق السعودى ثم العودة للأبيض وهو ما يسعى الأهلى لإفساده من خلال توثيق عقد آزارو منع أية ثغرات تمنح الزمالك أو أى نادً أخر فرصة ضم المهاجم المغربى دون الرجوع للأهلي.

ورغم أن أكثر من مسئول فى الأهلى يرغب فى استعادة وليد أزارو بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن المدير الفنى للفريق له رأى مُخالف لهؤلاء ويرفض عودة المهاجم المغربى بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب الأهلى وخطة لعبه، وأعلن فايلر لأنه لا يحتاج آزارو لذا ترغب إدارة الأهلى فى استمرار إعارة آزارو خارجياً من خلال عقد لا يتضمن أية ثغرات تسمح لأندية منافسة للأهلى بضم اللاعب دون إدارة القلعة الحمراء.