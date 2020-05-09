شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز سيناريو للدوري حال الإلغاء وإرساله لمجلس الوزراء والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدا مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في تجهيز سيناريو للدوري في حالة إلغاء البطولة للموسم الجاري في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر وزيادة أعداد المصابين بصفة يومية ، علي آن يقدم مسئولو الجبلاية تصور تام عن الأضرار والسلبيات في حالة إلغاء بطولة الدوري وأيضا الخسائر المالية بالإضافة الي وضع حلول لتنظيم العمل في عقود اللاعبين بين اللاعب وناديه والنسبة التي سيحصل عليها كل لاعب من ناديه في حالة الإلغاء .

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة سيناريو إلغاء بطولة الدوري الي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي من أجل عرضه علي رئاسة مجلس الوزراء مرفق معه سيناريو كيفية استئناف بطولة الدوري علي ان يكون الرد الاول والأخير في تحديد مصير استنئاف بطولة الدوري الي جهات الدولة المسؤولة .

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في سياق مغاير جمع فيديو كونفرانس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتخاد الدولي فيفا سارة ساليمون تم التاكيد خلال المكالمة علي الغاء بند الـ8 سنوات وتطبيقه من الدورة المقبلة ، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة بتغيير نبرة الصوت لمندوبة فيفا مع اللجنة خاصة أنه كان هناك بعض القرارات الاسبوت المنقضي تم تغييرها من قبل مندوبة فيفا دون اي اسباب كما أخطرت مندوبة الاتحاد الدولي فيفا سارة ساليمون خلال المكالمة علي الغاء الانتخابات علي منصب النائب في لائحة اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة وأكدت انه لن يتم إقامة انتخابات علي منصب النائب وجعلها بالاختيار عقب نجاح مجلس الإدارة واختياراثنين منهم نائب اول و نائب ثاني .

وشهد الاجتماع التأكيد علي إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال العام الجاري وأن عمل اللجنة للخماسية سينتهي بحد أقصي في شهر اكتوبر المقبل بدلا من ٣١ يوليو بسبب فيروس كورونا.