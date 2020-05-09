رياضة | موعد مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة فى الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة فى الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم عودة مسابقة بطولة الدوري الألماني الممتاز من جديد بعد توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتعود منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز بداية من الأسبوع المقبل حيث يواجه نادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي شالكه في ديربي الأعداء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي شالكه في ديربي الأعداء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب سيجنال أدونا بارك الدولي بمدينة دورتموند.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.