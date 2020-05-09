رياضة | بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي بيراميدز صدمة قوية إلى نظيره نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية بشأن ضم واحد من نجوم الفريق في الصيف القادم.

وكان الزمالك قد أظهر اهتماما كبيرا بضم أحمد أيمن منصور ظهير نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

ورفض نادي بيراميدز فكرة انتقال أحمد أيمن إلى صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

وأكد الكرواتي أنتي تشايشيتش المدير الفني إلى بيراميدز أنه يحتاج إلى خدمات أحمد أيمن منصور في الموسم القادم ويرفض نهائيا فكرة رحيله عن الفريق.