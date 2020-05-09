رياضة | جون كواتس: أولمبياد طوكيو ستكون الأفضل في التاريخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جون كواتس: أولمبياد طوكيو ستكون الأفضل في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جون كواتس المسؤول الأولمبي الدولي أن دورة ألعاب طوكيو المؤجلة قد تكون الأفضل على الإطلاق عندما تقام العام المقبل، بعد أن يجتاز العالم أزمة وباء كورونا.

وقال كواتس إن أولمبياد طوكيو سيتفوق حتى على نسخة سيدني 2000 التي ساهم في تنظيمها، ووصفها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية آنذاك خوان أنطونيو سامارانش بأنها "الأفضل في التاريخ".

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وأضاف خلال الاجتماع السنوي للجنة الأسترالية "يتعين علينا تمديد فترة الانتظار الطويلة للأولمبياد، لكن نسخة طوكيو ستكرر الفرحة والمتعة كما حدث بعد تأجيل أولمبياد أنتويرب في 1920 ولندن 1948".

وتابع "أؤمن بأن أولمبياد طوكيو سيكون ضمن الأفضل، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، وبعيدا عن الفخر بانتمائي إلى سيدني أتمنى أن تكون نسخة طوكيو الأفضل بالتأكيد".

جدير بالذكر أن أولمبياد طوكيو تأجلت لمدة عام حتى 2021 بسبب تفشي الفيروس المستجد.