رياضة | فخر الدين بن يوسف على وشك الرحيل من الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فخر الدين بن يوسف على وشك الرحيل من الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النجم التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الاسماعيلي دائرة اهتمام العديد من الأندية الخليجية، للظفر بخدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى فخر الدين بن يوسف عدة عروض خليجية خلال الفترة الماضية وكذلك من أوروبا، بعد ظهوره بشكل جيد من الدراويش هذا الموسم.

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ووفقا لتقارير صحفية فإن فخر الدين بن يوسف، تلقى بعض العروض من الدوري السعودي والإماراتي والقطري والتركي، لكنه لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن محطته الاحترافية المقبلة.

وأجل بن يوسف، فكرة التجديد مع النادي الإسماعيلي، لحين دراسة بعض العروض التي تلقاها عن طريق وكلاء لاعبين.

جدير بالذكر أن فخر الدين بن يوسف انتقل لصفوف الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر، في صفقة انتقال حر.