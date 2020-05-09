رياضة | شيحة: حسني عبدربه الأفضل في وسط الملعب.. رغم اختلافي معه

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شيحة: حسني عبدربه الأفضل في وسط الملعب.. رغم اختلافي معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن حسني عبدربه، نجم الاسماعيلي السابق هو أفضل من شغل مركز لاعب الوسط المدافع في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف شيحة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أغضبت من تصريحات عبدربه في احدى البرامج بعد تقليله من رؤساء نادي الاسماعيلي على الرغم من أنه أكد في الحوار التليفزيوني ذاته أن النادي الساحلي لا يحترم رموزه".

وأنهى حديثه مؤكداًأنه قام بعمل مقارنة بين تصريحات عبدربه ونظيرتها لعلي أبوجريشة والتي قال خلالها الأخير:" لن أدخل في مؤامرة للتقليل من رموز وتاريخ الاسماعيلي".