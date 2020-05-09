رياضة | رابطة الدوري الإيطالي تلجأ لخطة ألمانيا في استعادة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإيطالي تلجأ لخطة ألمانيا في استعادة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل، لمناقشة مدى إمكانية استئناف النشاط الكروي في البلاد.

ووفقا لما ذكرتهصحيفة كوريري ديللو سبورت، فإن رابطة الدوري الإيطالي تحاول السير على نفس خطى الألمان، بعدما أعلنوا منذ أيام، استئناف البوندسليجا بداية من السبت المقبل.

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وأضافت أن رابطة الكالتشيو دعت لاجتماع عاجل وطارئ الأربعاء المقبل، عبر الفيديو، لمناقشة استئناف الأنشطة الرياضية بالإضافة إلى حقوق البث التلفزيوني.

وكانت منافسات كرة القدم في إيطاليا، قد توقفت منذ 9 مارس الماضي، بعد استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعادت التدريبات ألمانيا في بداية من أبريل الماضي، مع فرض إجراءات صارمة تحافظ على عدم الاتصال الجسدي بين اللاعبين قدر المستطاع، تماشيًا مع الإرشادات الطبية في ظل تفشي الوباء.