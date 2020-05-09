شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يجدد رفضه للعروض المتواليه للاعاقد معه ويؤكد تمسكه بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفضه للعروض التي مازالت تتهافت عليه خلال الفترة الماضية فرغم تجميد النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جائحة" كورونا إلا أن المدرب السويسري حسم موقفه ورفض هذه العروض تماماً وتمسك بالبقاء مع القلعة الحمراء .

وفي هذا الشأن ، علمت "الخليج 365" أن رينيه فايلر تلقى مؤخراً عرضاً مُغرياً من أحد أندية الخليج بخلاف العرض الأماراتي الذى وصله قبل عدة أسابيع ، وقال مصدر أن العرض الخليجي يفوق ما يحصل عليها فايلر في الأهلي كثيراً ويصل لثلاثة أضعاف عقده مع الأهلي تقريباً لكن المدير الفني رفض النظر لهذا العرض وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لشعوره بالأستقرار والراحة التامة في القلعة الحمراء ورغبته في إستكمال المغامرة الأفريقية عبر بوابة النادي الأهلي الذى تولى تدريبه في شهر سبتمبر الماضي ، وأبلغ فايلر وكيل أعماله أنه لا يُفكر في مغادرة الأهلي حالياً ليغلق الباب أمام العروض الخارجية التى جاءته مؤخراً من الأمارات وعرض من أحدى الدوريات الخليجية الأخرى بجانب عرضاً من بلجكيا كان قد وصله بشكل غير رسمي قبل عدة أسابيع.

وعلى الصعيد ذاته ، تشير مفاوضات الأهلي مع فايلر لتجديد عقده بشكل إيجابي حيث إقترب الطرفين من التجديد الرسمي الذي يؤجل إعلانه فقط "جائحة" كورونا وتوقف النشاط الرياضي في العالم وحظر الطيران حيث يحتاج المدرب السويسري لأستشارة أسرته في بعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد من الأهلي قبل التوقيع عليه.