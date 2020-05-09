شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يغلق الباب في وجه الإغراءات الخليجية ويتمسك بالبقاء في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفضه للعروض التي مازالت تتهافت عليه خلال الفترة الماضية فرغم تجميد النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جائحة" كورونا، إلا أن المدرب السويسري حسم موقفه ورفض هذه العروض تماماً وتمسك بالبقاء مع القلعة الحمراء .
وعلى الصعيد ذاته ، تشير مفاوضات الأهلي مع فايلر لتجديد عقده بشكل إيجابي حيث إقترب الطرفين من التجديد الرسمي الذي يؤجل إعلانه فقط "جائحة" كورونا وتوقف النشاط الرياضي في العالم وحظر الطيران حيث يحتاج المدرب السويسري لأستشارة أسرته في بعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد من الأهلي قبل التوقيع عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يغلق الباب في وجه الإغراءات الخليجية ويتمسك بالبقاء في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.