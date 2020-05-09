شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستعين بالتجربة الروسية لحسم ملف المعارين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الوقت الحالى حول حسم ملف المعارين بالقلعة البيضاء للأندية الأخرى، حيث سيلجأ المدرب الفرنسى إلى شركة التحليل الروسية المتعاقد معها نادى الزمالك للحصول من خلال تقاريرها بمدى أهمية عودة بعض المعارين إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد من عدمه.

كما سيشاهد المدرب الفرنسى فيديوهات لكل لاعب مع ناديه المعار إليه حيث أعار الزمالك هذا الموسم إلى أكثر من نادى بالدورى المصرى ومنهم من تألق مع فريقه مثل الثنائى المعار للاتحاد السكندرى وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت إلى جانب أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار لنادى سموحة بخلاف باقى المعارين للأندية الأخرى، لذا سيعمل المدرب الفرنسى خلال التوقيت الحالى على تحديد أهمية بعض المعارين فى الموسم الجديد من عدمه حتى تستطيع إدارة الزمالك تسويق الباقى من هؤلاء اللاعبين فى الموسم المقبل.

ويمتلك الزمالك عدد كبير من اللاعبين المعارين، مع أندية الاتحاد السكندرى الذى يضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه، والمقاولون العرب الذى يضم النيجرى معروف يوسف، وسموحة الذى يضم أحمد فتوح، وطلائع الجيش الذي يضم محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا، بجانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء المغربى، وكلهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لذا يسعى كارتيرون لحسم مصيرهم من أجل تقييمهم وتحديد موقوفهم من العودة لصفوف الفريق فى الموسم الجديد ن عدمه.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.