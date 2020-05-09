شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : تطبيق تقنية الـvar في الدوري اختياري بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخير الاتحادات التي تطبق تقنية الـvar في استخدامها من عدمه في حالة استئناف البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفضل الاتحاد الدولي بأن يتم تأجيل استخدام تقنية حكم الفيديو بسبب تواجد عدد من الحكام داخل غرفة مغلقة والحفاظ علي سلامة الحكام .

من ناحية اخرى كشف مسئولو اتحاد الكرة أن التغييرات الـ5 التي اقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليست الزامية بل تم ترك حرية تطبيقها الي الاتحادات الأهلية.

كشف مسئولو اتحاد الكرة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمنح الأندية حق إجراء التغيير السادس في المباريات التي تشهد اللجوء فيها الي الوقت الاضافي مثل كأس مصر أو السوبر خلال الفترة الاستثنائية الحالية لفيروس كورونا .

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وتلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بامكانيه تطبيق عدد 5 تغييرات في المباريات خلال بطولة الدوري والكأس في حالة إستئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا .

جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باحقية الأندية في اجراء 5 تغييرات تخفيفا علي اللاعبين بعد توقف المسابقات والذي استمر اكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائي خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الاوضاع والانهاء علي الفيروس .

أوصى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، باستمرار مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، خاصة أنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد، برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائى فى إقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة