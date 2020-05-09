رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأنه من المتوقع إبرام صفقة تبادلية بين إنتر ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأنه عُرض على آرسنال الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم هجوم إنتر ميلان والمعار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل حصول إنتر ميلان على خدمات الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم هجوم آرسنال.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أنه لا توجد نية لدى باريس سان جيرمان حتى الآن لشراء إيكاردي كما يرفض إنتر ميلان عودته إلى قلعة سان سيرو بسبب توتر علاقة النجم الأرجنتيني مع الجماهير والإدارة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه يحق لباريس سان جيرمان تحويل إعارة إيكاردي إلى بيع نهائي في الصيف المقبل مقابل 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الصفقة التبادلية ستكون مفيدة للناديين تحديدًا وأن هناك احتمالية لدى آرسنال لخسارة أوباميانج مقابل 30 مليون إسترليني فقط مع وجود اهتمام من قبل المنافس مانشستر يونايتد.