رياضة | كامافينجا يوجه صدمة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر كامافينجا يوجه صدمة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه لاعب الوسط الفرنسي الشاب "إدواردو كامافينجا" لاعب نادي رين الفرنسي صدمة لنادي ريال مدريد، والذي يرغب بخدماته في الفترة المقبلة.

وأكد كامافينجا في مقابلة صحفية، أنه سعيد بالبقاء رفقة رين خلال الفترة الجارية، ولا يفكر في مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب في مقابلة صحفية لشبكة "أويست فرانس" اليوم: "أشعر بالسعادة في رين ولا أفكر في الرحيل".

وأضاف: "من الرائع أن تهتم تلك الأندية بضمي، لكنني على العكس، لست مهتماً بتلك الأخبار".

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وواصل: "سأنتظر ماذا سيحدث في المستقبل، الأمر في يد والدي ووكيل أعمالي، سيظهر كل شئ بنهاية الموسم".

ويحظى صاحب الـ17 عاماً بإهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية رغم صغر سنه، بسبب مردوده القوي في الموسم الجاري.

ويرتبط كامافينجا بعقد مع رين يمتد حتى صيف 2022 وحصل على الجنسية الفرنسية خلال العام الماضي 2019، حيث وُلد في أنجولا وذهب لفرنسا في سن صغيرة.