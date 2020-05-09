رياضة | صراع إنجليزي قوي من أجل التوقيع مع سافيتش في الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي قوي من أجل التوقيع مع سافيتش في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم الجمعة عن صراع انجليزي قوي مرتقب من أجل الحصول على خدمات نجم خط وسط فريق لاتسيو الدولي الصربي، سيرج ميلينكوفيتش سافيتش خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالإضافة تشيلسي يرغبون بالتوقيع مع صاحب الـ25 عاماً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لاتسيو لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، علماً أن باريس سان جيرمان مهتم أيضاً بضم اللاعب.