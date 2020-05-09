شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ تجهيز ميزانية خاصة للنشاط الرياضي فى الموسم المقبل في شتى الألعاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النادي الأهلي لتجهيز ميزانية خاصة للنشاط الرياضي خلال الموسم المقبل بناءً على التقرير الذي سيتم إعداده عن إحتياجات النشاط الرياضي في شتى الألعاب قبل إنطلاق الموسم المقبل ،ويتطلع الأهلي لمعرفة إحتياجات كل لعبة في النشاط الرياضي من أجل إعداد ميزانية شاملة لتدعيم النشاط .

ويعقد مسئولو الأهلى، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع مدربى النشاط الرياضى لمعرفة احتياجاتهم خلال الموسم المقبل، حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين إدارة الأهلى والمسئول عن كل لعبة، سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الاسكواش أو غيرها، لمعرفة احتياجات كل لعبة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة فى الموسم المقبل.

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ويحاول مسئولو الأهلى حالياً استغلال فترة توقف النشاط الرياضى فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا بالترتيب والتجهيز جيداً للموسم المقبل فى جميع الألعاب بالنادى، وهو ما يُعد خطوة جيدة تهدف لمعرفة احتياجات كل قطاع رياضى فى النادى قبل فترة طويلة من انطلاق الموسم المقبل.

فيما يواصل مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعاته المُتتالية للبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية، فبعدما عقد المجلس ثلاثة اجتماعات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، قرر المجلس عقد اجتماع رابع الأسبوع الجاري فى مقر الجزيرة لمواصلة البحث عن حلول لمواجهة الأزمة المالية.

ويتطلع مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة الأفكار والخطط التى أعدها أكثر من عضو بالمجلس لمواجهة الأزمة المالية وإنعاش الخزينة الحمراء.