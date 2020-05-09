شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يتابع تدريبات المقاولون بالفيديو في توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على الاشراف اليومي على البرنامج التدريبي الذي وضعه للفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار وباء كورونا.

ويتابع النحاس تدريبات اللاعبين برفقة جهازه الفني، عبر تطبيق الفيديو كونفرانس الذي أصبح وسلية التواصل في الكثير من الأندية منذ توقف النشاط.

وحذر الجهاز الفني للمقاولون، لاعبو ذئاب الجبل من زيادة الأوزان في شهر رمضان المبارك، خاصة مع تنوع الأطعمة والحلويات، التي قد تؤثر سلباً على اللاعبين في ظل توقف النشاط.

Advertisements

كان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، قد أكد أن الفريق يحتاج ما لايقل عن 4 إلى 6 أسابيع فترة إعداد لاستئناف مسابقة الدوري العام من جديد، بعد فترة الراحة الطويلة التي أجبر عليها اللاعبين بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

أضاف عضو المقاولون في تصريحات خاصة: لا أتوقع أن تمنحنا اللجنة الخماسية فترة أقل من ذلك لإعداد الفريق، من أجل وقاية اللاعبين من التعرض للإصابة حال العودة لممارسة النشاط.

كان المقاولون العرب قد أصدر بياناً قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يعلن النادى قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كل العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.

ويثمن مجلس إدارة نادى المقاولون، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التى أصر عليها المدير الفنى وكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا. على صعيد آخر، يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.