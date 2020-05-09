رياضة | مورينو: "أعلم أن برشلونة يريد استعادة نيمار"

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينو: "أعلم أن برشلونة يريد استعادة نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف روبرت مورينو مدرب موناكو الفرنسي، عن رغبة برشلونة في التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وتواجد مورينو من قبل في برشلونة، عندما كان مدربا مساعدا مع لويس إنريكي مدرب البارسا السابق.

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وقال خلال تصريحاته لبرنامج El Transistor الإذاعي:" لو كان الأمر بيدي لوافقت على عودة نيمار إلى برشلونة".

وتابع:" نيمار يمكنه صنع الفارق في برشلونة، وبرشلونة دائما ما يتعاقد مع لاعبين ذو طراز عالي".

وأتم:" نيمار يساعد زملاءه في الملعب، وأعرف بالتأكيد أنهم يريدونه".