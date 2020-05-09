رياضة | فايلر يرفض التعاقد مع مدافع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض التعاقد مع مدافع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع محمود البدري، مدافع الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد فايلر أن البدري ليس لديه مواصفات أعلى من لاعبي الأهلي الموجودين حاليا، وفضل عودة محمد عبد المنعم لاعب المارد الأحمر والمعار لسموحة، خلال الفترة المقبلة.

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ويرغب الأهلي في تعزيز خط دفاعه عن طريق التعاقد مع كل من أحمد حجازى، وأسامة جلال، وباهر المحمدى.

وينتظر رينيه فايلر عقد جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من أجل مناقشة ملفا الاعارات والراحلين، بالإضافة إلى تجديد عقده.