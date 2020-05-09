شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تدفع أحمد الشناوى للرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من الرحيل عن ناديه وخوض تجربة جديدة سواء داخل مصر أو خارجها، لاسيما وأن هناك عدة أسباب ستدفع الحارس للرحيل عقب نهاية الموسم الجارى، وهو ما نرصده فى الأسطر التالية..

رفض دور "الرجل الثانى"

يأتى أول سبب سيدفع أحمد الشناوى للرحيل عن بيراميدز، هو رفضه "دورالرجل الثانى" وذلك بعد أن أصبح المهدى سليمان الحارس الأول للفريق وحجز مقعده بشكل كبير، وذلك بعد أن نال اعجاب المدير الفنى الكرواتى أنتي تشاتشيتش، ليبدأ الشناوى فى دراسة قرار الرحيل بجدية.

صعوبة المنافسة بسبب "إكرامى"

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تعاقد مسئولو نادى بيراميدز مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، وينقص الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة، لتصبح المنافسة بالنسبة لأحمد الشناوى "صعبة" لاسيما وإنه سيكون فى تحدى شرس مع المهدى سليمان الذى يشغل منصب الحارس الأول لبيراميدز حاليًا، وشريف إكرامى الذى حصل على وعد من المسئولون بالمشاركة، خاصة وإنه رحل عن المارد الأحمر بسبب عدم مشاركته.

السعى للعودة للمنتخب

يسعى أحمد الشناوى ويأمل فى العودة لصفوف المنتخب الوطنى، حيث يرغب الحارس فى خوض تجربة جديدة تساعده على المشاركة والظهور من جديد على الساحة الرياضية، من أجل خطف الأنظار وعودته لحسابات الجهاز الفنى للفراعنة، خاصة وإنه كان من أهم حراس المنتخب الوطنى فى فترة سابقة.

وكان مصدر مقرب من الشناوى كشف أن الحارس تحدث مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل البحث له عن عرض مميز فى أحد أندية السعودية، لافتًا إلى أن أحمد الشناوى لا يرغب فى الانتقال لأندية محلية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى جعله يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق السماوى، خاصة أنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال إكرامى لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدى سليمان بشكل أساسى.