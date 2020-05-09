"أشخاص كانوا أصدقاء لي".. عمر جابر يكشف كواليس تهديده بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، كواليس تهديده بالقتل على يد أشخاص كانوا أصدقاء له على حد قوله.
جابر خرج بتصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"تلقيت تهديدات لي ولأسرتي من أشخاص كانوا أصدقاء لي".
وأوضح :"وقعت في أزمة مع أشخاص كانوا أصدقاء لي، لكن صداقتنا انتهت منذ سنتين".
وأنهى :"تحركت ضدهم قضائيًا، لأن ما حدث منهم كان أمام منزلي، وما أعرفه من لديه يحق يحصل عليها قانونيًا وليس عن طريق التهديد".
جدير بالذكر أن عمر جابر يلعب في صفوف بيراميدز منذ موسم (2018 - 2019) بعد عودته من تجربة احترافية حيث لعب في صفوف فريقي بازل السويسري بجانب لوس أنجلوس الأمريكي.
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