عمر جابر: بيراميدز "مقدرني كويس".. ولم أتلق عروض رسمية للرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، موقفه من الرحيل عن صفوف فريقه في الفترة المقبلة في ظل التقارير التي ربطته بالعودة للزمالك في الصيف المقبل.

جابر قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"أنا مستمر في بيراميدز، وأتلقى معاملة جيدة من جانب النادي".

وتابع :"النادي مقدرني كويس، وسعيد مع فريقي في الفترة الحالية".

وعن حقيقة وصول عروض رسمية لناديه، رد جابر :"لا أمتلك عروضًا رسمية في الفترة الحالية خاصة في ظل الوضع الحالي".

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وأنهى :"لا يزال في عقدي موسمين على النهاية".

وكان عمر جابر انتقل إلى بيراميدز في صيف 2018 قادمًا من فريق لوس أنجلوس الأمريكي في صفقة لم تعلن عن قيمتها المادية.

وشارك لاعب بيراميدز مع فريق في 27 مباراة مختلفة سواء كانت في مسابقتي we الدوري المصري أو الكونفدرالية الأفريقية ليسجل هدف وحيد في الموسم الحالي.

صاحب الـ28 عامًا بدأ مسيرته مع الزمالك عام 2010 قبل أن ينتقل للاحتراف في الدوري السويسري مع بازل في صيف 2016 ومنه إلى فريق لوس أنجلوس.