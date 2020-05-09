بيراميدز يُراعي ظروف الاهلي في أزمة كورونا!

راعت إدارة نادي بيراميدز الظروف المالية الصعبة التي تواجه الاهلي في ظل أزمة كورونا، ووافقت على طلب تأجيل موعد القسط الأخير من قيمة انتقال “محمد مجدي أفشة” إلى القلعة الحمراء.

وانتقل محمد مجدي أفشة في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف الأهلي قادمًا من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصري، ووقع على عقد مدته خمسة أعوام.

واتفق الأهلي مع بيراميدز على تسديد قيمة الصفقة على ثلاث دُفعات، الأولى خلال الميركاتو الصيفي 2019، والثانية خلال الميركاتو الشتوي 2020، والثالثة خلال الميركاتو الصيفي 2020.

لكن أزمة كورونا ستمنع الأهلي من الإلتزام بالاتفاق، وتسديد الدُفعة الأخيرة، بسبب التزاماته الأخرى المتعلقة برواتب اللاعبين والجهاز الفني، حيث تعهد “محمود الخطيب” بعدم المساس برواتب أربعة أشهر متتالية “مارس وأبريل ومايو ويونيه”، وتسديدها على هيئة أقساط، لمساعدة النادي على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

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وانتظرت إدارة بيراميدز تحويل المبلغ الأخير من قيمة محمد مجدي أفشة مطلع شهر مايو الجاري، إلا أن النادي الذي كان ملكًا لرجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” رحب بالتأجيل إلى ما بعد استئناف النشاط الرياضي.

تأثير أفشة

شارك محمد مجدي أفشة في 15 مباراة كأساسي في الدوري المصري هذا الموسم وسجل 4 أهداف، ولعب دورًا بارزًا في تأهل الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ أفشة مسيرته الدولية مع منتخب مصر في مارس 2018، ولعب الشوط الأول من مباراة اليونان الودية، التي كانت ضمن برنامج تحضير مصر للمشاركة في كأس العالم 2018، قبل أن يُبعده هيكتور كوبر عن السفر إلى روسيا.

ووصل أفشة لمباراته الدولية الخامسة في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 عندما تعادل منتخب الفراعنة أمام جزر القمر 0-0.