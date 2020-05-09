بويان كركيتش يُحاول دفع برشلونة نحو نجم ليفربول بدلاً من لاوتارو مارتينيز

يعتقد لاعب برشلونة السابق “بويان كركيتش” أن الفريق الكتلوني، سيكون أفضل حالاً إذا تعاقد مع مهاجم ليفربول “روبرتو فيرمينو” عنه مع الهدّاف الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز”.

وارتبط المهاجم الأرجنتيني لإنتر بقوة بالانتقال إلى كامب نو في نهاية الموسم الحالي، حيث سينضم إلى زميله الدولي “ليونيل ميسي” خلال الميركاتو الصيفي.

لكن بويان ، خريج أكاديمية لاماسيا، يعتقد أن مارتينيز ليس لديه المواصفات التي يحتاجها برشلونة، بالنظر إلى أسلوب لعب الفريق، وحذر من أن التوقيع مع مهاجم جديد يفشل في إثبات نفسه ، بعد الصعوبات التي واجهها “أنطوان جريزمان” بعد انتقاله من أتلتيكو مدريد.

وقال بويان في موقعه الإسباني على الإنترنت إن مارتينيز ملائم تمامًا لتفكير إنتر فيالهجوم المضاد، وأكد أنه لاعب “ممتاز”، ولكنه لن يفيد برشلونة، حيث صرح “الانتر لا يأخذ زمام المبادرة عادة، وهذا يجعلني أعتقد أن لاوتارو مارتينيز يمكن أن يتواجد في برشلونة ليس على طبيعته، وهذا شيء خاطئ تمامًا”.

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ثم تابع “إذا سمح لي بوضع اسم هجومي، فسأراهن أكثر على روبيرتو فيرمينو .. لاعب رائع في الربط، مع حركة مستمرة لفتح المساحات، لا أعتزم تفسير هذا على أنه رفض لضم الأرجنتيني، لكنني أفهم أنه يجب تحليل الملف الشخصي بشكل جيد للغاية لأنه لن يكون هناك رجوع، كما حدث مع جريزمان، أن نوقع مع مهاجم لوضعه على الجناح ثم نشكو من أنه لا يعمل”.

وأنهى حديثه في تلك النقطة “لا يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى؛ لأنه على الرغم من أنه يبدو واضحًا، فإن الرقم تسعة هو الرقم تسعة، منطقة الجزاء هي موطنه الطبيعي، ونقله من هناك إضاعة لموهبته”.