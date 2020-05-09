بالفيديو | حفيظ دراجي يتمنى المزيد من التألق لنادي الوداد

تمنى المعلق الجزائري “حفيظ دراجي” تحقيق نادي الوداد البيضاوي للمزيد من الانتصارات والنجاحات، خلال رسالة خاصة بثتها الصفحة الرسمية لبطل الدوري المغربي على موقع فيسبوك، بمناسبة احتفالات النادي بذكرى تأسيسه الـ 83.

وقال حفيظ دراجي في حديثه إلى صفحة الوداد “بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس نادي الوداد البيضاوي، أريد أن أتوجه بخالص التهاني لجمهور وداد الأمة، ولاعبي الوداد الحاليين والقدامى ومسؤولي النادي الحاليين والقدامى، ولكل مَن ساهم في تأسيس هذا النادي”.

وأضاف معلق قنوات بي إن سبورتس القطرية “بهذه المناسبة، أتمنى المزيد من الانتصارات والمزيد من التألق لنادي الوداد. رمضان مُبارك لكل عشاق الوداد وفي المغرب الشقيق، أتمنى لكم التألق ودوام التفوق إن شاء الله”.

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وتوج الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين فقط خلال مسيرته الطويلة التي بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي، الأولى كانت عام 1992 بقيادة أسطورة دفاع المغرب وديبورتيفو لاكرونيا “نور الدين نايبت”، أما الثانية فكانت عام 2017 بقيادة الثنائي السريع “محمد أوناجم وأشرف بنشرقي”.

وحظى فيديو تهنئة الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي باهتمام عدد هائل من عشاق الوداد، حيث قام بتفضيل الفيديو أكثر من 31 ألف مُتابع على فيسبوك، وأعاد نشر الفيديو أكثر من 7 آلاف شخص، بالإضافة إلى أكثر من ألف تعليق.