نجم لاتسيو: عقلية رونالدو لا تنصره على ميسي

أشاد نجم وسط نادي لاتسيو الإيطالي “لويس ألبيرتو” بعقلية أسطورة ريال مدريد والمنتخب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، مؤكدًا بأنها ساعدته على الفوز بكل شيء ممكن في كرة القدم، لكنها لم تكن كافية كي تجعله أفضل من أسطورة برشلونة “ليونيل ميسي”.

ويبتعد ليونيل ميسي بكرة ذهبية واحدة فقط عن كريستيانو رونالدو في صراع أفضل لاعب في العالم، حيث تُوج بها 6 مرات مقابل 5 مرات للهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، والمنتقل في صيف 2018 إلى يوفنتوس بمبلغ فاق الـ 100 مليون يورو رغم تجاوزه الـ 32 عامًا.

وقال لويس ألبيرتو روميرو للصحف الإيطالية “أمر طبيعي أن يكون رونالدو محل إعجاب الناس، نظرًا للمثابرة التي أظهرها خلال مسيرته الكروية”.

وانتصر لاتسيو في مناسبتين خلال هذا الموسم على يوفنتوس، الأولى في الدوري المحلي، والثانية في مباراة كأس السوبر الإيطالي، وفي كلتا المباراتين تألق لويس ألبيرتو بشكل كبير، ما دفع برشلونة نحو التحدث عن إمكانية ضمه خلال الفترة القادمة.

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وأضاف صانع الألعاب الإسباني “حقق رونالدو الكثير من الإنجازات ولم يمنحه أحد أي شيء، وهذا يرجع إلى تمتعه بعقلية الفوز، فرغم فوزه بكل شيء لا يزال يريد الاستمرار في حصد الألقاب، لكن حسب رأيي ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم”.

في نفس الوقت الذي أدلى فيه لويس ألبيرتو بهذا التصريح، دخل كريستيانو رونالدو الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد عودته إلى تورينو للانتظام في تدريبات يوفنتوس، تحضيرًا لعودة محتملة للنشاط الرياضي خلال شهر يونيه المقبل.

أما ليونيل ميسي فقد ظهر في التدريبات الجماعية لبرشلونة بعد غياب دام 56 يومًا عن ملعب تدريبات البرسا “تيتو فيلانوفا”.

وعلقت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية قائلة “أخيرًا، عادت الحياة إلى برشلونة برؤية ميسي ورفاقه يتدربون، رؤية الأسطورة الأرجنتينية تُجبر الابتسامة للظهور مُجددًا”.