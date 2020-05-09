أحمد سليمان: مرتضى منصور مُزور، وهناك 3 مليارات جنيه اختفت من الزمالك !

وجه عضو مجلس إدارة الزمالك السابق “أحمد سليمان” اتهامًا صريحًا بالتزوير إلى الرئيس الحالي للنادي “مرتضى منصور” خلال لقاء متلفز مع قناة أون تايم سبورت، اليوم الجمعة 8-5-2020.

وادعى أحمد سليمان تزوير مرتضى منصور للانتخابات الرئاسية التي نافسه فيها، خلال مقابلة خص بها برنامج “أقر وأعترف” الذي يقدمه حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم 1990 “أحمد شوبير”.

وأوضح “حصلت على 17 ألف صوت خلال الانتخابات الرئاسية لنادي الزمالك، لكن مرتضى منصور فاز في النهاية بفضل تزويره للأصوات، والدليل على ذلك خسارة نجله (أحمد) في انتخابات مقعد النائب، فقد كان منشغلاً بمعركته الشخصية معي”.

وأضاف “لا شك أن مرتضى منصور يتمتع بقوة كبيرة داخل نادي الزمالك، لكنني لست رجلاً ضعيفًا، وإلا لكنت انسحبت من الانتخابات ضده”.

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واعترف سليمان بأنه استقال أكثر من مرة خلال رئاسة مرتضى منصور للزمالك، لعدم قبول ما وصفه بـ “سلطة الرجل الأوحد”، مضيفًا “هناك مَن يجلس في المجلس ويتم توبيخه من قبل مرتضى منصور ويوافق، أما أنا فقد رحلت بهدوء لأن هذا عمل تطوعي، وهدفي كان خدمة نادي الزمالك في الأساس”.

ولم يتوقف أحمد سليمان عند اتهام مرتضى منصور بالتزوير، وذهب إلى أبعد من ذلك بالتساءل عن مصير مبلغ يفوق الـ 3 مليار جنيه، قيمة العضويات الجديدة.

وأكمل سليمان “رفعنا أكثر من دعوى قضائية ضد مرتضى منصور لكن تم رفضها جميعًا. أعضاء الزمالك زادوا بنسبة 80٪ في 2017، ومن المفترض أن أرباح النادي من تلك العضويات وصلت لثلاثة مليارات جنيه، لكن لا أحد يعرف أي شيء عن تلك الأموال، فكل ما يختلف مع مرتضى يتم شطبه من النادي، ولا بد أن نعترف أن قانون الرياضة الجديدة فيه عوار كبير، فلا يجب أن يكون لكل جمعية عمومية لائحة خاصة بها”.