مساعد لوشيسكو: الهلال السعودي هو ريال مدريد العرب

قام مساعد مدرب الهلال السعودي “رازفان لوشيسكو” المدرب العام “دييجو لونجو” بتشبيه الزعيم السعودي بالزعيم الأوروبي نادي ريال مدريد، موضحًا أن بطل السعودية هو ريال مدريد العرب.

وكان لونجو أحد الجنود الأساسيين في رحلة التتويج بالآسيوية ورفع لقب كأس دوري أبطال آسيا بالقميص الملكي، في الموسم الماضي، موضحًا أن هذا الإنجاز من أكبر الإنجازات التي حققها في مسيرته كمدرب.

وصرح المدرب المساعد قائلاً “يمكن اعتبار الهلال أنه ريال مدريد العرب، ليس من الصدفة أننا فزنا بدوري أبطال آسيا، ثم لعبنا كأس العالم للأندية، كل شيء في هذا النادي يسير باحترافية كبيرة ويشبه ما وجدته خلال عملي مع الأندية الأوروبية”.

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ثم أضاف لونجو “جيوفينكو فتى رائع، وشخص استثنائي خارج الملعب، نعيش قريبين من بعضنا نسافر معًا في المباريات الخارجية، إنه فتى محترف ومثالي”.

واعتاد الروماني رازفان لوشيسكو الاعتماد على عناصر جهازه الفني في رحلاته المختلفة حول العالم، وكان لونجو هو ساعده الأيمن في تجربته السابقة في اليونان رفقة نادي باوك.

وكشف لونجو عن موقف لا ينساه أثناء عمله مع مدرب الهلال الحالي في نادي باوك اليوناني قائلًا “دخل رئيس باوك إلى الملعب بمسدس وأمرنا بالمغادرة احتجاجًا، عوقبنا وقتها بخصم ست نقاط في الترتيب، وتم إعطاء النصر على الطاولة إلى أيك، ألغيت البطولة في ذلك الموسم، لكننا عوضناها في العام التالي بفوزنا باللقب والفوز بكأس اليونان”.