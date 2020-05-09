فيديو | الوداد يتلقى تهنئة خاصة من نجم ريال مدريد في ذكرى تأسيسه الـ 83

تلقى الوداد البيضاوي المغربي تهنئة خاصة من نجم ريال مدريد “خاميس رودريجيز” بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الفريق الملقب بـ “وداد الأمة”، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لحامل لقب البطولة المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأسس نادي الوداد البيضاوي يوم 8-5-1937، ويعتبر من بين الأندية المغربية الأكثر تتويجاً بالدوري المغربي وكأس العرش المغربي.

واستطاع “الواك” عام 2000 احتلال المركز الـ 12 في جدول ترتيب أندية القرن العشرين على مستوي قارة أفريقيا، حسب تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال خاميس رودريجيز الملقب بـ “بيكهام أميركا اللاتينية” عبر الفيديو القصير الذي نشرته صفحة الوداد الرسمية على موقع فيسبوك “مرحبًا، أنا خاميس رودريجيز، أتمنى عيد ميلاد سعيد لنادي الوداد البيضاوي، سلام”.

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ويتمتع الوداد بشعبية طاغية في المغرب حيث ساهم في مناهضة الاستعمار الفرنسي، وكانت مبارياته تعرف دائمًا اعتقال بعض المشجعين، بل إن مباريات الفريق أصبحت فرصة للمغاربة ليعبروا عن سخطهم ومطالبتهم برحيل المستعمر عن المملكة المغربية.

وكانت الجماهير تهتف دائمًا للوداد في كل مدن المملكة سواء منتصرًا أو متعادلاً أو منهزمًا، وكانت هذه الجماهير تتعرض للاستفزاز من طرف المستعمر الذي وصل به الحقد إلى حد تطويق الملاعب أثناء مباريات الوداد بالدبابات لإرهاب جمهوره.

وترشح الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب النجم الساحلي التونسي، بفضل الفوز 1/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وتصدر الفريق منافسات الدوري المغربي برصيد 36 نقطة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.