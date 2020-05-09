مدافع تشيلسي: محمد صلاح أصعب خصم واجهته على الإطلاق

أوضح مدافع تشيلسي “فيكايو توموري” أن تحدي مواجهة نجم ليفربول “محمد صلاح” بالنسبة له كان تحديًا خطيرًا في وقت سابق من هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نجم البلوز الشاب على الجانب الخاسر حين تواجه ليفربول ضد تشيلسي، وانتصر الريدز 2-1 ، لكن الفريق اللندني لعب بشكل جيد، واحتاج ليفربو للفوز بفارق هدف مع بقاء النتيجة معلقة حتى النهاية.

وقال توموري لبرنامج تلفزيوني عبر سكاي سبورتس “أصعب خصم واجهته أعتقد أنه كله جاء في مباراة واحدة، وكان الأمر بمواجهة فيرمينيو ومو صلاح“.

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ثم أضاف “عندما لعبت ضد صلاح، كنت أعرف أنه سيخوض سباقًا في السرعة، وكان لديه مثل هذا الموسم الرائع في العام السابق، في كل مرة لمس الكرة، كنت أعتقد أن هذا تحد ، وهذا هو المكان الذي أريد أن ألعب فيه”.

وواصل حديثه “كنت أعتقد أن هذه هي الفرصة بالنسبة لي لإثبات أنه يمكنني اللعب على هذا المستوى، لقد خسرنا مباراة ليفربول على ملعبنا، لكنني أعتقد أنني تعلمت الكثير من تلك المباراة”.

يذكر أن صلاح كان لاعبًا سابقًا في صفوف تشيلسي في عام 2015 حين استقدمه المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو” من فريق بازل، ولكن الفرعون المصري لم يسطع بقميص البلوز ورحل سريعًا إلى فيورنتينا الإيطالي.