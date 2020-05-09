رياضة | عمر جابر يكشف حقيقة تهديده بالقتل من "مقربين إليه"

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمر جابر يكشف حقيقة تهديده بالقتل من "مقربين إليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثير في الأيام القليلة الماضية الكثير من الجدل، حول تهديد أحد لاعبي نادي بيراميدز بالقتل، ولم توضح التقارير عن سبب تلقيه هذه التهديدات حتى اللحظات التي صرح فيها اللاعب عن سبب المشكلة وحيثياتها.

وكشف عمر جابر لاعب نادي بيراميدز في مداخلة هاتفية عبر فضائية mbc مصر، أنه تم تهديده بالقتل من قبل شخصين كانت تربطهما علاقة صداقة قديمة منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك.

وصرح مدافع بيراميدز: " تلقيت تهديدات لي ولأسرتي بالقتل، من أصدقاء كانوا في يوم من الأيام من المقربين إليَ ".

Advertisements

وأضاف عمر جابر:"هذا الخلاف مستمر منذ عامين، حيث انتهت صداقتي بهم منذ نشوب الخلافات المستمرة بيننا، وكانوا يطالبون بأموال ليست من حقهم".

وأكمل لاعب نادي بيراميدز :"إنني أعلم أن من يطالب بحقه، يطلبه بطريقة قانونية وليست بطرق غير مشروعة، نحن في دولة قانون، وقدمت كافة المستندات والأدلة للنيابة، التي تثبت استقبالي لتهديدات بالقتل لي ولأسرتي، وشرحت كافة أبعاد الموضوع، والتحقيقات مستمرة".