رياضة | نجم الزمالك مهدد بالغرامة بسبب رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك مهدد بالغرامة بسبب رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك يضغط على المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول من أجل عدم بث حلقته في برنامج (رامز مجنون رسمي) والذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الجاري.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية بأن أشرف بن شرقي قد يتعرض لغرامة مالية في حال تمت إذاعة حلقته مثل زميله في الفريق طارق حامد الذي فرض عليه مرتضى منصور غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، حيث لم يستطع إيقاف حلقته بعد أن ظهر في جزء إعلاني عنها.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن مرتضى منصور كان قد تقدم ضد رامز جلال ببلاغ رسمي للجهات المعنية، وطالب وزير الداخلية بالقبض على رامز جلال، كما طالب وزيرة الصحة بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، لكن كل الدعاوى ضد البرنامج قوبلت بالرفض من قبل القضاء المصري.

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وأوضحت الصحيفة المغربية أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تمديد تعليق نشاط كرة القدم اعتبارًا من منتصف مايو الحالي لمدة 15 يوما أخرى، وأن هذا القرار يسري على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وذكرت الصحيفة المغربية أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر أبريل الماضي حتى منتصف مايو الحالي، وذلك تماشياً مع قرارات رئيس الوزراء المصري في هذا الشأن، والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.