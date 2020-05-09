شكرا لقرائتكم هاني رمزي: الاحتراف الخارجي القرار الصائب لمستقبل رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، أنه يعترف بأفضلية الاحتراف الخارجي لرمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد على البقاء داخل جدران القلعة الحمرار قائلاً إنه أفاد الأحمر بشكل كبير.

ويرغب نادي هدرسفيلد الإنجليزي في بيع رمضان صبحي المعار لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل لحل أزمته المالية. طالع التفاصيل.

وأضاف رمزي خلال استضافته عبر فناة "أون تايم سبورت": "رمضان صبحي أفاد الأهلي، وإدارة النادي تفكر في كيفية الاستفادة منه بشكل أكبر".

وتابع: "أنا أهلاوي وإبن الأهلي، ولكن لو كنت مكان رمضان سأستمر في رحلة الاحتراف".

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وكان الأهلي استعار رمضان صبحي من نادي هدرسفليد الإنجليزي لمدة موسم ونصف الموسم.

يذكر، أن النشاط الرياضي متوقف في جميع الدوريات الأوروبية والعربية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

عاش هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول حياته مع عالم الساحرة المستديرة سواء كان لاعباً في الدوريات الأوروبية أو مدربا للعديد من الأندية التي قادها خلال الفترة التي تولى فيها المهمة.

هاني رمزي اسم كبير في الكرة المصرية وواحد من اكثر اللاعبين المصريين الذين استطاعوا أن يواصل مسيرة الاحتراف الكروي في الدوريات الأوروبية لفترة تجاوزت 13 عاماً وهو ما جعله واحداً من أصحاب الذكريات الكثيرة خلال شهر رمضان بالرغم من أنه مسيحي الديانة لكنه شارك الكثير من زملائه في الملعب والتدريب خلال شهر رمضان وهو ما يجعله شريك في حياة المحترفين المصريين بالخارج خلال نفس الشهر.

محطات هاني رمزي سواء كان لاعب أو مدرب جعلته شاهداً على الكثير وربما تكون أبرز تلك المحطات عندما كان لاعباً بالدوري الألماني ومدرباً لفريق ليرس البلجيكي، ومنتخب مصر، وغيرها من المواقف التي نسردها وفق تصريحات سابقة تحدث فيها نجم الفراعنة الذي سبق وأن لعب نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990 ودرب الفراعنة في الأولمبياد التي أقيمت بلندن.