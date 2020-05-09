شكرا لقرائتكم هاني رمزي: لم نستفيد من محمد صلاح بنسبة 100% والتمييز مرفوض في المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق،ان التمييز مرفوض في صفوف المنتخب الوطني في إشارة الى المعاملة التي يلقاها هداف فريق ليفربول الانجليزي في معسكرات الفراعنة.

وأوضح هاني رمزي أنه لم يتوقع وصول المحترف الدولي محمد صلاح لاعب الفراعنة وليفربول الإنجليزي إلى العالمية.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة "أون تايم سبورت": "لم أتوقع وصول محمد صلاح للعالمية، وتعاونت مع نجوم كبار قبل ذلك، ولم أميز صلاح عن زملائه".

وواصل: "ولكن هناك أمور معينة أتفهمها مثل أنه يكون معه حارس شخصي وغيره من اللاعبين لا، ولكن لن تكون له ميزة عن زملائه".

وأكمل: "كنت أقتنع بوجهات نظره في موضوع المعلنين والرعاة، وأنه يرفض بعض الأمور لأن هذا حقه".

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وأوضح: "كجهاز فني للمنتخب حاولنا أن نستفيد من محمد صلاح بنسبة مائة بالمائة، ولكن لم نستفد منه سوى 60%".

واختتم: "لو كنت الرجل الأول كنت سأستطيع أن أجعله يصل لمائة بالمائة، ليس هو فقط بل وباقي اللاعبين".

عاش هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول حياته مع عالم الساحرة المستديرة سواء كان لاعباً في الدوريات الأوروبية أو مدربا للعديد من الأندية التي قادها خلال الفترة التي تولى فيها المهمة.

هاني رمزي اسم كبير في الكرة المصرية وواحد من اكثر اللاعبين المصريين الذين استطاعوا أن يواصل مسيرة الاحتراف الكروي في الدوريات الأوروبية لفترة تجاوزت 13 عاماً وهو ما جعله واحداً من أصحاب الذكريات الكثيرة خلال شهر رمضان بالرغم من أنه مسيحي الديانة لكنه شارك الكثير من زملائه في الملعب والتدريب خلال شهر رمضان وهو ما يجعله شريك في حياة المحترفين المصريين بالخارج خلال نفس الشهر.

محطات هاني رمزي سواء كان لاعب أو مدرب جعلته شاهداً على الكثير وربما تكون أبرز تلك المحطات عندما كان لاعباً بالدوري الألماني ومدرباً لفريق ليرس البلجيكي، ومنتخب مصر، وغيرها من المواقف التي نسردها وفق تصريحات سابقة تحدث فيها نجم الفراعنة الذي سبق وأن لعب نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990 ودرب الفراعنة في الأولمبياد التي أقيمت بلندن.