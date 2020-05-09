شكرا لقرائتكم هاني رمزي يكشف الأمنية الوحيدة قبل اعتزال كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، عن الأمنية الوحيدة التي تمناها قبل اعلان اعتزاله الساحرة المستديرة.

وقال هاني رمزي إنه تمنى ختام مسيرته الكروية بالتواجد في صفوف النادي الأهلي بعد انتهاء رحلته الاحترافية، واعتزل هاني رمزي عالم كرة القدم خلال عام 2005 بعد رحلة احتراف أوروبية طويلة، عقب ظهوره في الأهلي بداية التسعينيات.

اضاف مدرب الفراعنة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في النادي الأهلي واللعب سنة أخرى ونقل بعض الخبرات للاعبين الصغار".

وأكمل: "لو اختتمت مسيرتي في الأهلي كان من الممكن أن أتولى أي منصب داخل النادي، وكنت سأستفاد جدًا من خلال حصد الخبرات".

وأردف: "حلم من أحلامي أن أدرب الأهلي يومًا ما، وتدريب الزمالك ليس حلمًا لي".

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وواصل: "لكن الآن نحن في عالم احتراف والكابتن جوهري درب الزمالك من قبل، ولكن الأهلاوية للنادي الأهلي".

واختتم: "أفضل حارس في مصر هو محمد الشناوي حارس الأهلي يليه أبو جبل لاعب الزمالك فهو يسير بشكل جيد، وهناك حراس رائعين مثل أحمد الش

عاش هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول حياته مع عالم الساحرة المستديرة سواء كان لاعباً في الدوريات الأوروبية أو مدربا للعديد من الأندية التي قادها خلال الفترة التي تولى فيها المهمة.

هاني رمزي اسم كبير في الكرة المصرية وواحد من اكثر اللاعبين المصريين الذين استطاعوا أن يواصل مسيرة الاحتراف الكروي في الدوريات الأوروبية لفترة تجاوزت 13 عاماً وهو ما جعله واحداً من أصحاب الذكريات الكثيرة خلال شهر رمضان بالرغم من أنه مسيحي الديانة لكنه شارك الكثير من زملائه في الملعب والتدريب خلال شهر رمضان وهو ما يجعله شريك في حياة المحترفين المصريين بالخارج خلال نفس الشهر.

محطات هاني رمزي سواء كان لاعب أو مدرب جعلته شاهداً على الكثير وربما تكون أبرز تلك المحطات عندما كان لاعباً بالدوري الألماني ومدرباً لفريق ليرس البلجيكي، ومنتخب مصر، وغيرها من المواقف التي نسردها وفق تصريحات سابقة تحدث فيها نجم الفراعنة الذي سبق وأن لعب نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990 ودرب الفراعنة في الأولمبياد التي أقيمت بلندن.