شكرا لقرائتكم لو كنت مكان الجوكر.. هاني رمزي يكشف موقفه من رحيل أحمد فتحي لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، رؤيته في تعامل القلعة الحمراء في ملف أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قرر الرحيل والانتقال لنادي بيراميدز.

وأكد هاني رمزي خلال استضافته في قناة اون تايم سبورت: "الأهلي قدم عرضا أكثر من ممتاز لأحمد فتحي".

اضاف: " انتقال أحمد فتحي لصفوف نادي بيراميدز جاء بعدما رفض تجديد عقده مع الأهلي والاكتفاء بالبقاء حتى نهاية الموسم الجاري" موضحاً أ "لو كنت مكان أحمد فتحي كنت سأستمر، ولكنها قناعات شخصية، ولا شك أن أحمد فتحي لديه أسرة ومن حقه التفكير في ظروفه الشخصية وحياته".

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واختتم: "لكن على المستوى الخططي للمستقبل كان من المفترض أن يفكر في ماذا سيحدث بعد إعتزاله والمستقبل سيكون في الأهلي".

وعاش هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول حياته مع عالم الساحرة المستديرة سواء كان لاعباً في الدوريات الأوروبية أو مدربا للعديد من الأندية التي قادها خلال الفترة التي تولى فيها المهمة.

هاني رمزي اسم كبير في الكرة المصرية وواحد من اكثر اللاعبين المصريين الذين استطاعوا أن يواصل مسيرة الاحتراف الكروي في الدوريات الأوروبية لفترة تجاوزت 13 عاماً وهو ما جعله واحداً من أصحاب الذكريات الكثيرة خلال شهر رمضان بالرغم من أنه مسيحي الديانة لكنه شارك الكثير من زملائه في الملعب والتدريب خلال شهر رمضان وهو ما يجعله شريك في حياة المحترفين المصريين بالخارج خلال نفس الشهر.

محطات هاني رمزي سواء كان لاعب أو مدرب جعلته شاهداً على الكثير وربما تكون أبرز تلك المحطات عندما كان لاعباً بالدوري الألماني ومدرباً لفريق ليرس البلجيكي، ومنتخب مصر، وغيرها من المواقف التي نسردها وفق تصريحات سابقة تحدث فيها نجم الفراعنة الذي سبق وأن لعب نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990 ودرب الفراعنة في الأولمبياد التي أقيمت بلندن.